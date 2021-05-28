В Кремле назвали Лукашенко первоисточником информации об инциденте с Ryanair в Минске
Сегодня президент Владимир Путин сможет получить от белорусского коллеги все исчерпывающие данные на переговорах в Сочи.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время грядущих переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко получит информацию о ситуации с самолётом Ryanair в Минске от первоисточника. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы в данном случае находимся в наиболее логичной ситуации, потому что мы не прекращаем ни с кем диалог, мы не прерываем ни с кем общение. Более того, мы углубляем наш диалог, и в рамках этого углублённого диалога президент Путин будет иметь возможность сегодня, что называется, от первоисточника получить информацию о произошедшем", — проинформировал он.
При этом Песков усомнился в том, что по инциденту в Минске нужно несколько параллельно ведущихся расследований. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия со своей стороны проводить какие-то независимые следственные мероприятия.
"Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств", — рассуждает представитель Кремля.
Из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать. Сперва авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
"Полная безответственность": Захарова заявила, что запреты Запада на полёты через Белоруссию ставят под угрозу безопасность граждан
Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин, который сегодня прилетел в Минск с двухдневным визитом, выступил за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
Комментариев: 0