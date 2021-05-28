В Кремле назвали Лукашенко первоисточником информации об инциденте с Ryanair в Минске

Президент России Владимир Путин во время грядущих переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко получит информацию о ситуации с самолётом Ryanair в Минске от первоисточника. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы в данном случае находимся в наиболее логичной ситуации, потому что мы не прекращаем ни с кем диалог, мы не прерываем ни с кем общение. Более того, мы углубляем наш диалог, и в рамках этого углублённого диалога президент Путин будет иметь возможность сегодня, что называется, от первоисточника получить информацию о произошедшем", — проинформировал он.

При этом Песков усомнился в том, что по инциденту в Минске нужно несколько параллельно ведущихся расследований. Так он ответил на вопрос, будет ли Россия со своей стороны проводить какие-то независимые следственные мероприятия.