США и Польша начали совместное расследование по инциденту с самолётом Ryanair
Выяснением причин экстренной посадки самолёта ирландской авиакомпании в аэропорту Минска также занимаются специалисты из Литвы.
Фото © ТАСС / Стрингер
ФБР США и правоохранительные органы Польши начали совместное расследование по факту инцидента с посадкой самолёта компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска. Об этом журналистам заявил глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.
"Наряду с тем расследованием, которое ведётся в Литве, коллеги из Польши и США сообщили нам о том, что проводят собственные расследования", — объяснил Кишкис.
По его словам, в рамках следственной работы Вильнюс активно сотрудничает с коллегами из Греции и Ирландии. Само воздушное судно, экстренно севшее в Минске несколько дней назад, ещё находится в литовской столице, с ним пока не выполнены все следственные действия.
"На месте были опрошены все члены экипажа посаженного в Минске борта и 90% пассажиров", — указал Кишкис.
После инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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