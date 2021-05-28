США и Польша начали совместное расследование по инциденту с самолётом Ryanair

ФБР США и правоохранительные органы Польши начали совместное расследование по факту инцидента с посадкой самолёта компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска. Об этом журналистам заявил глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

"Наряду с тем расследованием, которое ведётся в Литве, коллеги из Польши и США сообщили нам о том, что проводят собственные расследования", — объяснил Кишкис.

По его словам, в рамках следственной работы Вильнюс активно сотрудничает с коллегами из Греции и Ирландии. Само воздушное судно, экстренно севшее в Минске несколько дней назад, ещё находится в литовской столице, с ним пока не выполнены все следственные действия.