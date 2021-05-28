В Депздраве Москвы рассказали, когда аллергикам лучше прививаться от ковида
Там подчеркнули, что людям с лишним весом и наличием хронических заболеваний, а также пожилым необходимо проходить вакцинацию в первую очередь, так как они находятся в группе риска.
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Аллергикам лучше делать прививку от коронавируса во время ремиссии, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Аллергия является противопоказанием для вакцинации только в стадии обострения. Но при достижении ремиссии вакцинацию нужно проводить", — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
Тяжельников подчеркнул, что людям с лишним весом и наличием хронических заболеваний, а также пожилым необходимо вакцинироваться в первую очередь, так как они находятся в группе риска. При этом о негативных последствиях прививки переживать не нужно. По его словам, миллионы людей уже получили инъекцию препарата против коронавируса и осложнений практически не зафиксировано.
Ранее врач назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. Обезопасить себя и близких от опасной инфекции следует даже тем, кто уже переболел, отмечает медик.
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