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В Депздраве Москвы рассказали, когда аллергикам лучше прививаться от ковида

Там подчеркнули, что людям с лишним весом и наличием хронических заболеваний, а также пожилым необходимо проходить вакцинацию в первую очередь, так как они находятся в группе риска.

28 мая, 08:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аллергикам лучше делать прививку от коронавируса во время ремиссии, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Аллергия является противопоказанием для вакцинации только в стадии обострения. Но при достижении ремиссии вакцинацию нужно проводить", — сказал эксперт в беседе с ТАСС.

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Тяжельников подчеркнул, что людям с лишним весом и наличием хронических заболеваний, а также пожилым необходимо вакцинироваться в первую очередь, так как они находятся в группе риска. При этом о негативных последствиях прививки переживать не нужно. По его словам, миллионы людей уже получили инъекцию препарата против коронавируса и осложнений практически не зафиксировано.

Ранее врач назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. Обезопасить себя и близких от опасной инфекции следует даже тем, кто уже переболел, отмечает медик.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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