В Депздраве Москвы рассказали, когда аллергикам лучше прививаться от ковида

Аллергикам лучше делать прививку от коронавируса во время ремиссии, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Аллергия является противопоказанием для вакцинации только в стадии обострения. Но при достижении ремиссии вакцинацию нужно проводить", — сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Тяжельников подчеркнул, что людям с лишним весом и наличием хронических заболеваний, а также пожилым необходимо вакцинироваться в первую очередь, так как они находятся в группе риска. При этом о негативных последствиях прививки переживать не нужно. По его словам, миллионы людей уже получили инъекцию препарата против коронавируса и осложнений практически не зафиксировано.