Дочь Гордона Рамзи раскрыла, что дважды подверглась насилию и провела три месяца в психбольнице

21-летняя дочь популярного британского шеф-повара и телеведущего Гордона Рамзи сделала признание, которое ей далось нелегко. Девушка раскрыла в своём подкасте "21 и старше", что дважды подверглась сексуальному насилию, когда ей было 18 лет, пишет Daily Mail .

Я училась в университете, изучала дизайн одежды, и мне это нравилось. Но ко второму семестру у меня проявилось посттравматическое стрессовое расстройство, и я понятия не имела, что происходит

После жуткого опыта психическое здоровье Холли стремительно ухудшалось — и сама она справиться со своей болью уже не могла. Девушка бросила Лондонский университет Равенсборн, студенткой которого была, и её поместили в частную психиатрическую клинику.

В больнице у девушки в том числе диагностировали депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Она провела в стенах клиники три месяца и, даже когда вышла, продолжила посещать психотерапевта. "Теперь у меня есть диагнозы, которые всегда со мной", — сказала Холли, отметив, что надеется помочь другим и внести свой вклад в прекращение стигматизирования психических расстройств.