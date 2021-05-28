Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Дочь Гордона Рамзи раскрыла, что дважды подверглась насилию и провела три месяца в психбольнице

Холли Рамзи долго не решалась рассказать о пережитом даже самым близким, но теперь поблагодарила свою семью за поддержку.

28 мая, 07:01

Фото © Instagram/hollyramsayy

21-летняя дочь популярного британского шеф-повара и телеведущего Гордона Рамзи сделала признание, которое ей далось нелегко. Девушка раскрыла в своём подкасте "21 и старше", что дважды подверглась сексуальному насилию, когда ей было 18 лет, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram/hollyramsayy

Фото © Instagram/hollyramsayy

Я училась в университете, изучала дизайн одежды, и мне это нравилось. Но ко второму семестру у меня проявилось посттравматическое стрессовое расстройство, и я понятия не имела, что происходит

Холли Рамзи

Фото © Instagram/hollyramsayy

Фото © Instagram/hollyramsayy

После жуткого опыта психическое здоровье Холли стремительно ухудшалось — и сама она справиться со своей болью уже не могла. Девушка бросила Лондонский университет Равенсборн, студенткой которого была, и её поместили в частную психиатрическую клинику.

Фото © Instagram/hollyramsayy

Фото © Instagram/hollyramsayy

В больнице у девушки в том числе диагностировали депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Она провела в стенах клиники три месяца и, даже когда вышла, продолжила посещать психотерапевта. "Теперь у меня есть диагнозы, которые всегда со мной", — сказала Холли, отметив, что надеется помочь другим и внести свой вклад в прекращение стигматизирования психических расстройств.

Дочь мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной

Дочь мультимиллионера призналась, что её изнасиловали в 15 лет, но реакция полиции была неадекватной

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ударила по лицу: Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссёра

17 мая, 01:41

Девушка отказалась выходить замуж за мажора, и вскоре её тело нашли в луже крови и со следами пыток

26 мая, 15:27

"Знала о своей смерти за несколько лет": Умерла украинская поэтесса, которая сделала из себя Барби

вчера в 14:46

Лукашенко: СНГ подтверждает свою жизнеспособность в сложное время

сегодня в 07:14

Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон не обсуждают обмен Уилана на россиян

сегодня в 07:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1