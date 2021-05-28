"Давайте открываться друг другу": Лукашенко хочет договориться с Путиным о полном возобновлении авиасообщения
Закрытые границы не будут способствовать уменьшению заболеваемости ковидом, отметил белорусский лидер. По его словам, эпидемиологическая обстановка "примерно одинаковая" что в республике, что в РФ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении полного авиасообщения между странами.
"Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу. Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему", — сказал белорусский лидер на встрече с премьерами стран СНГ.
Лукашенко отметил, что закрытые границы не будут способствовать уменьшению заболеваемости ковидом. По его словам, эпидемиологическая обстановка в России и Белоруссии "примерно одинаковая".
Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия двигаются к мощной системе единства. При этом глава республики подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. Москве не нужна "головная боль", добавил он.
Напомним, сегодня, 28 мая, намечены переговоры президентов России и Белоруссии, встреча состоится в Сочи. Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Также не исключено, что президенты затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. При этом российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе девушки из Белоруссии в РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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