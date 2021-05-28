Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении полного авиасообщения между странами.

"Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу. Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему", — сказал белорусский лидер на встрече с премьерами стран СНГ.

Лукашенко отметил, что закрытые границы не будут способствовать уменьшению заболеваемости ковидом. По его словам, эпидемиологическая обстановка в России и Белоруссии "примерно одинаковая".

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия двигаются к мощной системе единства. При этом глава республики подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. Москве не нужна "головная боль", добавил он.