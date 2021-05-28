Россия разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
Запланированные на сегодня, 28 мая, перелёты из столицы Австрии в столицу РФ и обратно будут выполнены.
Фото © ТАСС / EPA
Россия согласовала рейс из Вены в Москву авиакомпании Austrian Airlines, маршрут которого проходит в обход Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
"Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полёта из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство", — отметила представитель компании.
МИД Австрии назвал непонятным решение России не согласовывать рейс Austrian Airlines в обход Белоруссии
Таким образом, запланированные на сегодня рейсы OS 601/602 из Вены в Москву и обратно будут выполнены.
Напомним, накануне австрийская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
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После инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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