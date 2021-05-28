Россия разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии

Россия согласовала рейс из Вены в Москву авиакомпании Austrian Airlines, маршрут которого проходит в обход Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

"Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полёта из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство", — отметила представитель компании.