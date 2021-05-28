В Польше назвали "Северный поток – 2" "газовой бомбой в фундаменте европейской интеграции"

Решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена об отказе от введения санкций против "Северного потока – 2" основано на ошибочных оценках, считает глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский. В эфире Польского радио он назвал газопровод "бомбой для евроинтеграции".

"Я считаю, что решение Байдена основано на ошибочной оценке реальности. "Северный поток – 2" — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции", — заявил Щерский, отметив, что этот проект "действительно взорвёт или может взорвать Евросоюз".

При этом глава Бюро международной политики президента Польши выразил мнение, что суммарный объём газа, который пойдёт в Европу по двум нитям газопровода, "сделает Германию зависимой от российских поставок", что означает усиление политического влияния РФ на внешнюю политику и экономику Европейского союза.