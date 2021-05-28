В Польше назвали "Северный поток – 2" "газовой бомбой в фундаменте европейской интеграции"
В администрации президента республики считают, что газ, который пойдёт в Европу по трубопроводу, "сделает Германию зависимой от российских поставок".
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Решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена об отказе от введения санкций против "Северного потока – 2" основано на ошибочных оценках, считает глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский. В эфире Польского радио он назвал газопровод "бомбой для евроинтеграции".
"Я считаю, что решение Байдена основано на ошибочной оценке реальности. "Северный поток – 2" — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции", — заявил Щерский, отметив, что этот проект "действительно взорвёт или может взорвать Евросоюз".
При этом глава Бюро международной политики президента Польши выразил мнение, что суммарный объём газа, который пойдёт в Европу по двум нитям газопровода, "сделает Германию зависимой от российских поставок", что означает усиление политического влияния РФ на внешнюю политику и экономику Европейского союза.
Как ранее писал Лайф, сенатор Владимир Джабаров пояснил, почему пуск "Северного потока – 2" станет большим ударом для Польши. Член Совфеда также упрекнул Варшаву в борьбе с "российской угрозой" ради своих экономических интересов.
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Напомним, Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
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