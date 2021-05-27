Нацист в овечьей шкуре: как вышло, что лидером белорусских протестов стал боевик из "Азова"

Глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель назвал задержанного в воскресенье при посадке самолёта Ryanair Романа Протасевича террористом и рассказал, что тот даёт показания о "спонсорах и заказчиках". Кроме того, он пообещал новые подробности в его деле. Ранее президент республики Александр Лукашенко обвинил Протасевича в убийстве людей на Украине.

Напомню, сразу после задержания оппозиционера появилась информация, что тот воевал в составе полка "Азов" в Донбассе. Правда, основатель этого формирования Андрей Билецкий начал утверждать, что Протасевич был там в качестве журналиста.

— Сразу расставлю все точки над "i". Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими воинскими частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами под Широкином, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово, — заявил он.

Впрочем, слова Билецкого выглядят как попытка отмазать побратима: не автомат, а слово? А как объяснить фотографии Протасевича, где он позирует в форме и с автоматом? И даже с целым пулемётом?

Понты? Ну есть такое, многие журналисты не отказывают себе в удовольствии устроить фотосессию с оружием. Но фотографии Протасевича — это явно другая история. О чём он сам с удовольствием рассказывает в интервью белорусскому изданию "Наша Нива", опубликовавшему интервью с неким белорусским добровольцем из "Азова" с позывным Ким. Оригинал материала проиллюстрирован фотографиями этого Кима, недвусмысленно намекающими, что он туда не репортажи писать приехал. Лицо, правда, заретушировано, но сегодня уже ни для кого не секрет, что Кимом был Протасевич.

В интервью он рассказывает, как попал в "Азов" — на основе отбора, требующего дисциплинированности и "мощной идеологической подоплёки". Какой именно идеологии придерживаются бойцы этого подразделения, спрашивать не приходится. "Азовцы" — это неонацисты, которые не просто не скрывают своих взглядов, но и гордятся своими убеждениями. Они с удовольствием фотографируются со вскинутыми руками, флагами Третьего рейха и портретами Гитлера. Даже на официальной эмблеме у них символы из той мрачной эпохи — чёрное Солнце и "волчий крюк".

В общем, идеологическая подоплёка там реально важна, просто так — с улицы — туда не попасть. Для этого надо иметь не только неонацистские убеждения, но и соответствующие рекомендации. Вот и едут туда ультраправые со всего мира, чтобы пострелять по живым мишеням и отработать навыки, которые они потом надеются применить в своих странах. И Белоруссия тут — не исключение.

Видимо Ким, стесняясь своих человеконенавистнических убеждений (он называет себя "националистом в хорошем смысле слова"), рассказывает о мотивации: украинская кровь, ненависть к коммунистам (а кто ненавидит коммунистов пуще фашистов?) и, наконец, желание воевать с Россией. Он не скрывает того, что готовится повторить это на территории Белоруссии.

После этого он рассказывает о своём реальном боевом опыте. Напомню, впоследствии в интервью Дудю Протасевич говорил, что в Донбассе работал фотографом-фрилансером. Но у КГБ на этого персонажа есть иная информация.

— Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны, — заявил председатель белорусского КГБ Иван Тертель.

На самом деле тут нет ничего удивительного. Многие убеждённые неонацисты из Белоруссии и даже из России поучаствовали в войне с той стороны, у многих руки — по локоть в крови. Увы, это реальность, с которой ничего не поделаешь… Или поделаешь?

Вот глава КГБ рассказывает об участии Протасевича в бесчинствах бандеровцев. То есть у КГБ есть вся информация об этом. Но вот вопрос, появилась она только сейчас? Или её начали собирать в прошлом году, когда Протасевич бесчинствовал уже в Белоруссии, фактически готовя людей в террористы, учил их делать коктейли Молотова и призывал к расправе над семьями силовиков?

А ведь интервью "Нашей Ниве" появилось ещё в 2015-м. Сомневаюсь, что у КГБ настолько короткие руки, чтобы оперативно не установить личности если не всех белорусов, кто воевал в "Азове", то как минимум этого Кима. Контора же, как известно, веников не вяжет. Полагаю, что вся информация у спецслужб была. Но Протасевич с 2015-го по 2019-й преспокойненько жил себе в Белоруссии, и никто им не интересовался. В то время как белорусы, воевавшие на стороне ополчения, подвергались уголовному преследованию.

В 2015-м тогдашний министр внутренних дел Игорь Шуневич заявлял, что на каждого белоруса, который воюет на стороне Украины, приходятся три белоруса, воюющих в рядах ДНР и ЛНР. По его словам, в общем списке предполагаемых участников военных операций — около сотни человек.

То есть цифры у них на руках были, всё они знали. Тем не менее добровольцы, воевавшие на стороне ЛДНР, подвергались гонениям чаще, чем те, кто воевал за Украину. В те времена Александр Лукашенко настойчиво требовал "разобраться с боевиками, когда те вернутся".

Не с теми, похоже, разбирались. Один из них вернулся и попытался провернуть на родине "украинский сценарий", и властям пришлось пойти на беспрецедентные меры, чтобы его задержать. И то лишь потому, что он был одной из самых заметных фигур несостоявшегося переворота, сам факт его нахождения на свободе раздражал власти.

Может, если бы на Протасевича обратили внимание раньше — по его возвращении домой, то не было бы событий 2020 года? Почему только сейчас власти Белоруссии обратили внимание на его былые "подвиги"? Ведь нетрудно догадаться, что человек, который сначала приезжает на Майдан, вместе с толпой неонаци разбивает памятник Ленину (наверняка ещё коктейли Молотова в "Беркут" кидал), потом едет стрелять по жителям Донбасса, рано или поздно попытается повторить это дома.