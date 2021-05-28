В Кремле отметили потерю жизнеспособности Договора по открытому небу без участия России и США
В Москве выразили сожаление из-за решения Вашингтона о своём невозвращении к деятельности в рамках этого документа.
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Выход России и США из Договора по открытому небу снизит жизнеспособность данного соглашения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Договор остаётся. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", — заявил официальный представитель Кремля.
Решение Вашингтона о неучастии в договоре было оценено в Кремле. По словам Пескова, российские власти сожалеют, что США не желают возвращаться к этому соглашению.
"Здесь можно только выразить свои сожаления", — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект.
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