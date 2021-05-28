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В Кремле отметили потерю жизнеспособности Договора по открытому небу без участия России и США

В Москве выразили сожаление из-за решения Вашингтона о своём невозвращении к деятельности в рамках этого документа.

28 мая, 09:49

Фото © Shutterstock

Выход России и США из Договора по открытому небу снизит жизнеспособность данного соглашения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Договор остаётся. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", — заявил официальный представитель Кремля.

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Решение Вашингтона о неучастии в договоре было оценено в Кремле. По словам Пескова, российские власти сожалеют, что США не желают возвращаться к этому соглашению.

"Здесь можно только выразить свои сожаления", — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

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Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект.


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"Очередная политическая ошибка": Рябков оценил решение США не возвращаться в Договор по открытому небу

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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