В Кремле отметили потерю жизнеспособности Договора по открытому небу без участия России и США

Выход России и США из Договора по открытому небу снизит жизнеспособность данного соглашения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Договор остаётся. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", — заявил официальный представитель Кремля.

Решение Вашингтона о неучастии в договоре было оценено в Кремле. По словам Пескова, российские власти сожалеют, что США не желают возвращаться к этому соглашению.