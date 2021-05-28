Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Петербурге подросток сломал позвоночник на аттракционе в день рождения

Администрация обещала, что посетители смогут "обняться с ветром на высоте более 50 метров, летя по трассе длиной в 1,5 км". На деле оказалось не так весело.

28 мая, 09:42
<p>Скриншот<a href="https://www.youtube.com/watch?v=UNzU0eaWLRk&t=12s" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Аттракцион "Большая русская горка", парк Диво Остров" / © YouTube</a></p>

Скриншот "Аттракцион "Большая русская горка", парк Диво Остров" / © YouTube

Инцидент произошёл на территории петербуржского парка развлечений "Диво остров", где мальчик отмечал свой 12-й день рождения. По случаю праздника родители разрешили имениннику испытать один из самых экстремальных аттракционов — "Большая русская горка". Администрация парка на своём сайте обещает, что посетители смогут "обняться с ветром на высоте более 50 метров, летя по трассе длиной в 1,5 км". На деле оказалось не так весело.

В копилку фобий прибыло: американские горки застряли на вершине — и посетителям пришлось "эвакуироваться" пешком

В копилку фобий прибыло: американские горки застряли на вершине — и посетителям пришлось "эвакуироваться" пешком

Как сообщает "Mash на Мойке", именинник сразу начал жаловаться на боль в груди, но сперва этому не придали значения. Когда состояние ребёнка ухудшилось, его повели к врачам. МРТ показало компрессионный перелом четвëртого позвонка. Информация о состоянии мальчика выясняется.

Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР

Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР

Ранее Лайф рассказывал, как украинка едва не лишилась ног из-за халатности оператора на аттракционе "Игла", высота которого составляет 30 метров. А в Казахстане восемь детей получили травмы на заклинившей карусели. Полиция проводит досудебное расследование по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Губернатор Петербурга оценил ситуацию с коронавирусом в городе

вчера в 21:44

Украинка едва не лишилась ног, на скорости влетев в платформу аттракциона

9 мая, 14:10

Второй случай за неделю: В Тюмени 6-летний мальчик выжил после падения с девятого этажа

сегодня в 09:20

Россияне рассказали, какой доход позволит накопить на безбедную старость

сегодня в 10:31

Четверо экс-полицейских, незаконно задержавших Голунова, получили от пяти до восьми лет заключения

сегодня в 10:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1