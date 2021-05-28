В Петербурге подросток сломал позвоночник на аттракционе в день рождения

Инцидент произошёл на территории петербуржского парка развлечений "Диво остров", где мальчик отмечал свой 12-й день рождения. По случаю праздника родители разрешили имениннику испытать один из самых экстремальных аттракционов — "Большая русская горка". Администрация парка на своём сайте обещает, что посетители смогут "обняться с ветром на высоте более 50 метров, летя по трассе длиной в 1,5 км". На деле оказалось не так весело.

Как сообщает "Mash на Мойке", именинник сразу начал жаловаться на боль в груди, но сперва этому не придали значения. Когда состояние ребёнка ухудшилось, его повели к врачам. МРТ показало компрессионный перелом четвëртого позвонка. Информация о состоянии мальчика выясняется.