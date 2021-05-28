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Состоялся релиз посмертного альбома рэпера DMX, названного именем сына

На пластинке, название которой переводится как "исход", несколько фитов с популярными исполнителями. В альбом также вошёл трек, в котором появился сын музыканта.

28 мая, 09:30
<p>Обложка альбома Exodus. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dmx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmx</a></p>

Обложка альбома Exodus. Фото © Instagram / dmx

В свет вышел новый альбом рэпера DMX, который получил название Exodus — так зовут одного из сыновей исполнителя. Музыкант успел записать пластинку перед смертью. Всего на ней 13 треков, один из которых опубликовали накануне релиза.

В альбоме можно встретить фиты с такими артистами, как Снуп Догг, Алиша Киз, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. Кроме того, в треке Bath Salt можно услышать Jay-Z и Nas, а в девятой песне появляется и сам сын DMX — Эксодус, что в переводе с английского означает "исход".

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Монстр-трак с гробом проехал по улицам Бруклина: в Нью-Йорке простились с рэпером DMX — видео

Напомним, Эрл Симмонс, более известный как рэпер DMX, скончался в нью-йоркской больнице 9 апреля. За несколько дней до этого музыкант был госпитализирован с сердечным приступом. Причиной этому стала сильная передозировка наркотиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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