Состоялся релиз посмертного альбома рэпера DMX, названного именем сына
На пластинке, название которой переводится как "исход", несколько фитов с популярными исполнителями. В альбом также вошёл трек, в котором появился сын музыканта.
Обложка альбома Exodus. Фото © Instagram / dmx
В свет вышел новый альбом рэпера DMX, который получил название Exodus — так зовут одного из сыновей исполнителя. Музыкант успел записать пластинку перед смертью. Всего на ней 13 треков, один из которых опубликовали накануне релиза.
В альбоме можно встретить фиты с такими артистами, как Снуп Догг, Алиша Киз, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. Кроме того, в треке Bath Salt можно услышать Jay-Z и Nas, а в девятой песне появляется и сам сын DMX — Эксодус, что в переводе с английского означает "исход".
Напомним, Эрл Симмонс, более известный как рэпер DMX, скончался в нью-йоркской больнице 9 апреля. За несколько дней до этого музыкант был госпитализирован с сердечным приступом. Причиной этому стала сильная передозировка наркотиков.
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