Состоялся релиз посмертного альбома рэпера DMX, названного именем сына

В свет вышел новый альбом рэпера DMX, который получил название Exodus — так зовут одного из сыновей исполнителя. Музыкант успел записать пластинку перед смертью. Всего на ней 13 треков, один из которых опубликовали накануне релиза.

В альбоме можно встретить фиты с такими артистами, как Снуп Догг, Алиша Киз, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. Кроме того, в треке Bath Salt можно услышать Jay-Z и Nas, а в девятой песне появляется и сам сын DMX — Эксодус, что в переводе с английского означает "исход".