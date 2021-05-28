Лавров вновь подтвердил готовность России налаживать отношения с ЕС
Глава МИД РФ отметил, что этого можно будет добиться лишь на основе равноправия и взаимного уважения государств.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия готова к урегулированию взаимоотношений с Европейским союзом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с ЕС при понимании, что мы будем вести диалог на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.
Словенский министр, в свою очередь, отметил, что Любляна как председательствующая в ЕС будет выступать за снижение напряжённости в отношениях между Брюсселем и Москвой.
"Я приехал в Москву во время сложных отношений ЕС с РФ. И в том числе в связи с тем, что мы будем председательствующей страной в Евросоюзе. Мы будем всегда в качестве председательствующей стороны выступать за то, чтобы уменьшить напряжение между Евросоюзом и Россией и сосредоточиться на поиске общего", — указал Логар, добавив, что ЕС и РФ представляют собой общецивилизационное пространство.
Ранее Лайф рассказывал, что постпред РФ в ЕС заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с Европой. Владимир Чижов подчеркнул, что принципы, которые лежат в основе отношений, неизменны — взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее.
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