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Лавров вновь подтвердил готовность России налаживать отношения с ЕС

Глава МИД РФ отметил, что этого можно будет добиться лишь на основе равноправия и взаимного уважения государств.

28 мая, 09:22
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Россия готова к урегулированию взаимоотношений с Европейским союзом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с ЕС при понимании, что мы будем вести диалог на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.

Глава МИД Словении высказался в поддержку открытого и конструктивного диалога между Россией и ЕС

Глава МИД Словении высказался в поддержку открытого и конструктивного диалога между Россией и ЕС

Словенский министр, в свою очередь, отметил, что Любляна как председательствующая в ЕС будет выступать за снижение напряжённости в отношениях между Брюсселем и Москвой.

"Я приехал в Москву во время сложных отношений ЕС с РФ. И в том числе в связи с тем, что мы будем председательствующей страной в Евросоюзе. Мы будем всегда в качестве председательствующей стороны выступать за то, чтобы уменьшить напряжение между Евросоюзом и Россией и сосредоточиться на поиске общего", — указал Логар, добавив, что ЕС и РФ представляют собой общецивилизационное пространство.

Ранее Лайф рассказывал, что постпред РФ в ЕС заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с Европой. Владимир Чижов подчеркнул, что принципы, которые лежат в основе отношений, неизменны — взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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