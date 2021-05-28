На ферме в Алтайском крае трёхминутный ураган с градом разметал зернохранилище. Видео © TikTok / rina_19804

В Кытмановском районе Алтайского края прошёл сильный ураган с градом. Очевидцы запечатлели разгул стихии на видео.

ЧП произошло вчера вечером в селе Старая Тараба. На территории местной фермы в течение трёх минут бушевал сильный ветер, который снёс несколько бочек. Его сопровождали дождь и град.

Отмечается, что пострадавших нет. Но фермерскому хозяйству, где было снято видео, потребуется восстановление из-за разгула стихии.