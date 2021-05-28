На ферме в Алтайском крае трёхминутный ураган с градом разметал зернохранилище
Пострадавших, к счастью, нет, но хозяевам придётся вложить средства, чтобы восстановить повреждённое имущество.
Фото © TikTok / rina_19804
На ферме в Алтайском крае трёхминутный ураган с градом разметал зернохранилище. Видео © TikTok / rina_19804
В Кытмановском районе Алтайского края прошёл сильный ураган с градом. Очевидцы запечатлели разгул стихии на видео.
ЧП произошло вчера вечером в селе Старая Тараба. На территории местной фермы в течение трёх минут бушевал сильный ветер, который снёс несколько бочек. Его сопровождали дождь и град.
Отмечается, что пострадавших нет. Но фермерскому хозяйству, где было снято видео, потребуется восстановление из-за разгула стихии.
А ранее ураган прошёл в Санкт-Петербурге. На видео попал момент, когда у одного из ресторанов быстрого питания Burger King сорвало козырёк, в результате происшествия пострадало несколько человек.
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