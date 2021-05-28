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В России планируют обновить систему оплаты труда медработников

Зарплату сотрудников больниц и поликлиник будут рассчитывать с учётом коэффициентов дифференциации окладов и экономического развития региона. Их разработают к августу текущего года.

28 мая, 08:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект, который устанавливает новые правила оплаты труда для работников сферы здравоохранения. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что документ представили на заседании рабочей группы трёхсторонней комиссии по трудовым отношениям. Согласно тексту проекта, новую систему будут тестировать с ноября 2021 года по март 2022 года в семи регионах — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе.

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Заработную плату работников больниц и поликлиник предлагается рассчитывать с учётом коэффициентов дифференциации окладов и экономического развития региона, которые разработают к августу 2021 года. Об этом сообщила глава Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнёрства Минтруда Марина Маслова.

"Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут", — отметила она.

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Итоги пилотного проекта планируется подвести к июню 2022 года, тогда же хотят подготовить постановление для внедрения новой системы оплаты во всей сфере здравоохранения. Однако полный переход на неё ожидается не раньше 2023 года.

Ранее Лайф рассказывал, что россияне назвали неоправданно высокими зарплаты чиновников. Слишком большой доход, по мнению граждан, также получают риелторы, юристы и менеджеры по продажам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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