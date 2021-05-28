Она также отметила, что в "современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл". К такому выводу дипломат пришла в связи с тем, что изменить маршруты сотен полётов из европейских стран Евросоюз смог за один день, создав колоссальные проблемы гражданам, при этом ЕС проявляет нерасторопность в других насущных вопросах. Захарова подчеркнула, что Брюсселю пора "научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан".