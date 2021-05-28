"Полная безответственность": Захарова заявила, что запреты Запада на полёты через Белоруссию ставят под угрозу безопасность граждан
Официальный представитель МИД РФ отметила, что политика Евросоюза "постоянно изгоняет из себя здравый смысл". Дипломата возмутило, что, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, изменить маршруты сотен полётов можно за день.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "полной безответственностью", которая ставит под угрозу безопасность граждан, решение западных стран на запрет полётов над территорией Белоруссии.
"То, что натворили западники, введя запрет на полёты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров", — написала Захарова в "Фейсбуке".
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Она также отметила, что в "современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл". К такому выводу дипломат пришла в связи с тем, что изменить маршруты сотен полётов из европейских стран Евросоюз смог за один день, создав колоссальные проблемы гражданам, при этом ЕС проявляет нерасторопность в других насущных вопросах. Захарова подчеркнула, что Брюсселю пора "научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан".
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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