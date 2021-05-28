В России за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 9252 случая коронавирусной инфекции. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 3274 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (840) и Московская область (746). Вылечилось же за минувшие 24 часа 9385 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число полностью выздоровевших граждан с начала пандемии достигло 4 661 234 человек.