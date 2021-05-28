В России за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 044 459 человек. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, Петербурге и Подмосковье.
Фото © Агентство "Москва"
В России за минувшие сутки выявили 9252 случая коронавирусной инфекции. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 3274 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (840) и Московская область (746). Вылечилось же за минувшие 24 часа 9385 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число полностью выздоровевших граждан с начала пандемии достигло 4 661 234 человек.
Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 404 (против 402 днём ранее). Всего же число умерших от ковида и его осложнений выросло до 120 406.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку от CoViD-19 через несколько месяцев после заражения, а врачи назвали самое подходящее время для вакцинации от коронавируса.
Ранее широкий резонанс получило решение властей Якутии штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников. Вирусологи этот шаг поддержали, власти ХМАО тоже задумались о реализации этой меры в своём регионе. Однако позже из пресс-релиза Правительства Якутии об обязательной вакцинации населения от коронавируса в нескольких местах пропало слово "обязательная". А президент Владимир Путин на днях заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. Люди сами должны осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, считает глава государства.
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