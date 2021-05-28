В Роспотребнадзоре объяснили необходимость вакцинации для переболевших ковидом

Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку от CoViD-19 через несколько месяцев после заражения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"У людей, которые выздоравливают после CoViD-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту", — отметили в службе.

Специалисты Роспотребнадзора добавили, что случаи заражения после прививки встречаются довольно редко и в основном возникают у людей, либо не завершивших полный курс вакцинации, либо не соблюдавших рекомендации врачей. Они также подчеркнули, что доказательств влияния вакцин на способность иметь детей нет. А российские препараты — "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" — в этом отношении протестированы на лабораторных животных.

В ведомстве отметили, что вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса. Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин. На данный момент значимых изменений патогенов не выявлено.