В Роспотребнадзоре объяснили необходимость вакцинации для переболевших ковидом
В службе также отметили, что прививки от коронавируса снижают вероятность мутаций, поэтому важно сделать инъекцию такого препарата. Ведомство ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, в том числе изучает его потенциальное влияние на эффективность вакцин.
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Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку от CoViD-19 через несколько месяцев после заражения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"У людей, которые выздоравливают после CoViD-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту", — отметили в службе.
Специалисты Роспотребнадзора добавили, что случаи заражения после прививки встречаются довольно редко и в основном возникают у людей, либо не завершивших полный курс вакцинации, либо не соблюдавших рекомендации врачей. Они также подчеркнули, что доказательств влияния вакцин на способность иметь детей нет. А российские препараты — "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" — в этом отношении протестированы на лабораторных животных.
В ведомстве отметили, что вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса. Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин. На данный момент значимых изменений патогенов не выявлено.
Ранее врач назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. Обезопасить себя и близких от опасной инфекции следует даже тем, кто уже переболел, отмечает медик.
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