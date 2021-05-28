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В Роспотребнадзоре объяснили необходимость вакцинации для переболевших ковидом

В службе также отметили, что прививки от коронавируса снижают вероятность мутаций, поэтому важно сделать инъекцию такого препарата. Ведомство ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, в том числе изучает его потенциальное влияние на эффективность вакцин.

28 мая, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку от CoViD-19 через несколько месяцев после заражения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"У людей, которые выздоравливают после CoViD-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надёжную защиту", — отметили в службе.

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Специалисты Роспотребнадзора добавили, что случаи заражения после прививки встречаются довольно редко и в основном возникают у людей, либо не завершивших полный курс вакцинации, либо не соблюдавших рекомендации врачей. Они также подчеркнули, что доказательств влияния вакцин на способность иметь детей нет. А российские препараты — "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" — в этом отношении протестированы на лабораторных животных.

В ведомстве отметили, что вакцинация от коронавируса и соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации вируса. Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин. На данный момент значимых изменений патогенов не выявлено.

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Ранее врач назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. Обезопасить себя и близких от опасной инфекции следует даже тем, кто уже переболел, отмечает медик.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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