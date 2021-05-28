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Боррель заявил, что в ЕС обеспокоены отказом России согласовывать маршруты в обход Белоруссии

Впрочем, беспокойство европейских политиков оказалось напрасным, так как сегодня Москва одобрила выполнение рейса авиакомпании Austrian Airlines из Вены.

28 мая, 08:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Руководство Евросоюза обеспокоено отказом России пускать рейсы из стран сообщества, следующие в обход Белоруссии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя решение Москвы не согласовывать рейсы Austrian Airlines и Air France. Он также указал на якобы нарушение воздушного движения, связанное с решением РФ.

"Мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолёты пролетать над Белоруссией", — сказал дипломат на встрече министров обороны ЕС в Лиссабоне.

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МИД Австрии назвал непонятным решение России не согласовывать рейс Austrian Airlines в обход Белоруссии

Впрочем, сегодня ранее стало известно, что Россия разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии. Таким образом, запланированные на 28 мая рейсы OS 601/602 из Вены в Москву и обратно будут выполнены.

Лайф уже рассказывал, что авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.

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Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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