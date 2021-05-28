Боррель заявил, что в ЕС обеспокоены отказом России согласовывать маршруты в обход Белоруссии

Руководство Евросоюза обеспокоено отказом России пускать рейсы из стран сообщества, следующие в обход Белоруссии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя решение Москвы не согласовывать рейсы Austrian Airlines и Air France. Он также указал на якобы нарушение воздушного движения, связанное с решением РФ.

"Мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолёты пролетать над Белоруссией", — сказал дипломат на встрече министров обороны ЕС в Лиссабоне.