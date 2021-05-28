Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией
Кроме того, на стадионе будет работать интерактивная студия с легендами нашей команды.
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Народный артист РФ Филипп Киркоров исполнит гимн России перед началом товарищеского матча нашей сборной против Болгарии.
Развлекательная программа перед матчем включает в себя интерактивную студию с легендами сборной, а также фотосессию с ними. Кроме того, для болельщиков будет действовать специальная зона, где они получат возможность отправить открытку с уникальным дизайном в любую точку мира.
Напомним, товарищеский матч нашей сборной со сборной Болгарии состоится 5 июня на московском стадионе "Динамо". До этого команда Станислава Черчесова проведёт ещё одну товарищескую встречу. Соперником станет Польша.
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