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Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией

Кроме того, на стадионе будет работать интерактивная студия с легендами нашей команды.

28 мая, 08:29
<p>Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева</p>

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Народный артист РФ Филипп Киркоров исполнит гимн России перед началом товарищеского матча нашей сборной против Болгарии.

Развлекательная программа перед матчем включает в себя интерактивную студию с легендами сборной, а также фотосессию с ними. Кроме того, для болельщиков будет действовать специальная зона, где они получат возможность отправить открытку с уникальным дизайном в любую точку мира.

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Напомним, товарищеский матч нашей сборной со сборной Болгарии состоится 5 июня на московском стадионе "Динамо". До этого команда Станислава Черчесова проведёт ещё одну товарищескую встречу. Соперником станет Польша.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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