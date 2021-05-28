"Убедительная победа": В Совфеде оценили результаты президентских выборов в Сирии
Башар Асад давно зарекомендовал себя как сильный лидер, который "не склоняет голову перед врагами", отметил сенатор.
Президент Сирии Башар Асад. Фото © ТАСС / АР
Безоговорочная победа сирийского президента Башара Асада на выборах главы республики говорит об уверенной поддержке гражданами его политики по мирному урегулированию в стране. Такую точку зрения высказал член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.
"Это убедительная победа, которая говорит о поддержке сирийским народом своего президента. Это даёт возможность продолжить разноплановые мероприятия по установлению мира и спокойствия на сирийской территории. Даёт надежду на объединение сирийских земель", — передаёт РИА "Новости" слова парламентария.
По словам Цекова, Асад зарекомендовал себя как сильный лидер, который не бросил родину в тяжёлый период. Сенатор подчеркнул, что сирийский президент "не склоняет голову перед врагами". Что касается критики со стороны западных стран в отношении сирийских выборов, то сенатор указал на то, что таким образом Вашингтон, Берлин и другие столицы в очередной раз пытаются навязать свою волю иным государствам.
Ранее стало известно, что Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов. Теперь у него впереди ещё семь лет руководства страной.
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