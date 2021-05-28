Безоговорочная победа сирийского президента Башара Асада на выборах главы республики говорит об уверенной поддержке гражданами его политики по мирному урегулированию в стране. Такую точку зрения высказал член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

"Это убедительная победа, которая говорит о поддержке сирийским народом своего президента. Это даёт возможность продолжить разноплановые мероприятия по установлению мира и спокойствия на сирийской территории. Даёт надежду на объединение сирийских земель", — передаёт РИА "Новости" слова парламентария.

По словам Цекова, Асад зарекомендовал себя как сильный лидер, который не бросил родину в тяжёлый период. Сенатор подчеркнул, что сирийский президент "не склоняет голову перед врагами". Что касается критики со стороны западных стран в отношении сирийских выборов, то сенатор указал на то, что таким образом Вашингтон, Берлин и другие столицы в очередной раз пытаются навязать свою волю иным государствам.