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"Убедительная победа": В Совфеде оценили результаты президентских выборов в Сирии

Башар Асад давно зарекомендовал себя как сильный лидер, который "не склоняет голову перед врагами", отметил сенатор.

28 мая, 08:49
<p>Президент Сирии Башар Асад. Фото © ТАСС / АР</p>

Президент Сирии Башар Асад. Фото © ТАСС / АР

Безоговорочная победа сирийского президента Башара Асада на выборах главы республики говорит об уверенной поддержке гражданами его политики по мирному урегулированию в стране. Такую точку зрения высказал член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

"Это убедительная победа, которая говорит о поддержке сирийским народом своего президента. Это даёт возможность продолжить разноплановые мероприятия по установлению мира и спокойствия на сирийской территории. Даёт надежду на объединение сирийских земель", — передаёт РИА "Новости" слова парламентария.

Страны Запада отказались считать свободными предстоящие президентские выборы в Сирии

Страны Запада отказались считать свободными предстоящие президентские выборы в Сирии

По словам Цекова, Асад зарекомендовал себя как сильный лидер, который не бросил родину в тяжёлый период. Сенатор подчеркнул, что сирийский президент "не склоняет голову перед врагами". Что касается критики со стороны западных стран в отношении сирийских выборов, то сенатор указал на то, что таким образом Вашингтон, Берлин и другие столицы в очередной раз пытаются навязать свою волю иным государствам.

Ранее стало известно, что Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов. Теперь у него впереди ещё семь лет руководства страной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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