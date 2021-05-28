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Жителей Ижевска насторожил молодой человек, гуляющий по улицам города с оружием наперевес

Парня задержала местная полиция. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Проводится проверка.

28 мая, 08:54
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/black_udm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Тёмная Удмуртия"</a></p>

Фото © Telegram / "Тёмная Удмуртия"

Жители города Ижевска в Удмуртии сообщили в полицию о гуляющем по улицам города подозрительном молодом человеке с оружием в руках. Об этом сообщает телеграм-канал "Тёмная Удмуртия".

По данным паблика, сотрудниками ижевской полиции был задержан молодой человек 1998 года рождения, который пришёл в продуктовый магазин за спиртными напитками с ружьём на плече. Стражам порядка парень рассказал, что выпивал на квартире у своего знакомого и решил сходить в магазин за добавкой, прихватив с собой пейнтбольное ружьё.

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В то же время Лайфу в городском ГУ МВД пояснили, что у доставленного в отдел полиции 27 мая ижевчанина при себе было не пейнтбольное, а страйкбольное оружие. При этом оно было незаряженным. По словам нашего собеседника, мужчина заявил правоохранителям, что нёс отдавать ружьё своему приятелю. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка, сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Как уточняет "Тёмная Удмуртия", также выяснилось, что в прошлом задержанный "оруженосец" уже привлекался к уголовной ответственности по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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А на днях мы сообщали, что американец пришёл на встречу с коллегами и застрелил восемь человек. По предварительным данным, он прихватил с собой ещё и бомбу, но она не взорвалась. Перед этим он поджёг свой дом.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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