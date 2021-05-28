Жителей Ижевска насторожил молодой человек, гуляющий по улицам города с оружием наперевес
Парня задержала местная полиция. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Проводится проверка.
Фото © Telegram / "Тёмная Удмуртия"
Жители города Ижевска в Удмуртии сообщили в полицию о гуляющем по улицам города подозрительном молодом человеке с оружием в руках. Об этом сообщает телеграм-канал "Тёмная Удмуртия".
По данным паблика, сотрудниками ижевской полиции был задержан молодой человек 1998 года рождения, который пришёл в продуктовый магазин за спиртными напитками с ружьём на плече. Стражам порядка парень рассказал, что выпивал на квартире у своего знакомого и решил сходить в магазин за добавкой, прихватив с собой пейнтбольное ружьё.
В то же время Лайфу в городском ГУ МВД пояснили, что у доставленного в отдел полиции 27 мая ижевчанина при себе было не пейнтбольное, а страйкбольное оружие. При этом оно было незаряженным. По словам нашего собеседника, мужчина заявил правоохранителям, что нёс отдавать ружьё своему приятелю. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка, сообщили нам в пресс-службе ведомства.
Как уточняет "Тёмная Удмуртия", также выяснилось, что в прошлом задержанный "оруженосец" уже привлекался к уголовной ответственности по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
А на днях мы сообщали, что американец пришёл на встречу с коллегами и застрелил восемь человек. По предварительным данным, он прихватил с собой ещё и бомбу, но она не взорвалась. Перед этим он поджёг свой дом.
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