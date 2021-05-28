Вирусолог назвал "поиском сенсации" заявления о наличии у американской разведки данных о происхождении ковида

Сообщения о том, что у американской разведки имеется ряд ещё не проверенных данных о происхождении коронавируса, являются просто "поисками сенсации". Таким мнением с Лайфом поделился академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

"Это всё просто поиски сенсации, и люди начинают что-то придумывать. Ничего особенного у них (американской разведки. — Прим. Лайфа) не будет, потому что резервуар этого вируса известен. Он мог появиться в любую минуту в любом месте, об этом нас предупреждали", — отметил учёный.

По словам академика, остаётся неизвестным, где впервые появился коронавирус, так как Ухань — место, где его впервые обнаружили. Однако этот вопрос на данный момент не является принципиальным. Зверев подчеркнул, что общество не узнает ничего нового и "суперинтересного" из данных разведки США.