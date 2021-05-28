Вирусолог назвал "поиском сенсации" заявления о наличии у американской разведки данных о происхождении ковида
Академик отметил, что ничего нового и "суперинтересного" общество уже не узнает. Науке на данный момент известен резервуар вируса, другой вопрос — где он впервые появился.
Фото © Pixabay
Сообщения о том, что у американской разведки имеется ряд ещё не проверенных данных о происхождении коронавируса, являются просто "поисками сенсации". Таким мнением с Лайфом поделился академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
"Это всё просто поиски сенсации, и люди начинают что-то придумывать. Ничего особенного у них (американской разведки. — Прим. Лайфа) не будет, потому что резервуар этого вируса известен. Он мог появиться в любую минуту в любом месте, об этом нас предупреждали", — отметил учёный.
По словам академика, остаётся неизвестным, где впервые появился коронавирус, так как Ухань — место, где его впервые обнаружили. Однако этот вопрос на данный момент не является принципиальным. Зверев подчеркнул, что общество не узнает ничего нового и "суперинтересного" из данных разведки США.
Ранее Лайф сообщал, что, как утверждает New York Times, спецслужбы США имеют множество ещё не изученных данных, требующих дополнительного компьютерного анализа, которые могли бы пролить свет на вопрос происхождения коронавируса. Эта информация связана с лабораторией в китайском городе Ухань.
Комментариев: 0