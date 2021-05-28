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Второй случай за неделю: В Тюмени 6-летний мальчик выжил после падения с девятого этажа

Пострадавший ребёнок находится в реанимации. Ему уже провели сложную операцию, и пока врачи не дают никаких прогнозов.

28 мая, 09:20

Фото © Pixabay

Региональная прокуратура организовала проверку после падения 6-летнего мальчика из окна квартиры на девятом этаже в доме по улице Николая Ростовцева в Тюмени. Ведомство планирует выяснить обстоятельства произошедшего и "дать оценку исполнению родителями своих обязанностей".

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Несмотря на тяжёлые травмы, мальчик выжил и сейчас находится в реанимации. При этом скорую помощь вызвали на место не члены семьи пострадавшего ребёнка, а случайные очевидцы.

"Пациента доставили в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжёлую сочетанную травму, тяжёлые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Пациенту провели жизнеспасающую операцию", сообщила агентству "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

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К слову, похожий случай произошёл в Тюмени несколько дней назад. 24 мая 8-летний мальчик выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома по улице Маршала Захарова. Врачи до сих пор борются за его жизнь. В Москве на днях тоже произошла трагическая случайность: трёхлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда в Пресненском районе и скончалась после госпитализации.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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