Второй случай за неделю: В Тюмени 6-летний мальчик выжил после падения с девятого этажа
Пострадавший ребёнок находится в реанимации. Ему уже провели сложную операцию, и пока врачи не дают никаких прогнозов.
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Региональная прокуратура организовала проверку после падения 6-летнего мальчика из окна квартиры на девятом этаже в доме по улице Николая Ростовцева в Тюмени. Ведомство планирует выяснить обстоятельства произошедшего и "дать оценку исполнению родителями своих обязанностей".
Несмотря на тяжёлые травмы, мальчик выжил и сейчас находится в реанимации. При этом скорую помощь вызвали на место не члены семьи пострадавшего ребёнка, а случайные очевидцы.
"Пациента доставили в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжёлую сочетанную травму, тяжёлые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Пациенту провели жизнеспасающую операцию", — сообщила агентству "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.
К слову, похожий случай произошёл в Тюмени несколько дней назад. 24 мая 8-летний мальчик выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома по улице Маршала Захарова. Врачи до сих пор борются за его жизнь. В Москве на днях тоже произошла трагическая случайность: трёхлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда в Пресненском районе и скончалась после госпитализации.
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