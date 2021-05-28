Региональная прокуратура организовала проверку после падения 6-летнего мальчика из окна квартиры на девятом этаже в доме по улице Николая Ростовцева в Тюмени. Ведомство планирует выяснить обстоятельства произошедшего и "дать оценку исполнению родителями своих обязанностей".

Несмотря на тяжёлые травмы, мальчик выжил и сейчас находится в реанимации. При этом скорую помощь вызвали на место не члены семьи пострадавшего ребёнка, а случайные очевидцы.

"Пациента доставили в ОКБ № 2, где у него диагностировали тяжёлую сочетанную травму, тяжёлые повреждения внутренних жизненно важных органов и систем организма. Пациенту провели жизнеспасающую операцию", — сообщила агентству "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.