Росавиация объяснила задержки с выдачей разрешений на полёты в РФ в обход Белоруссии
Из-за инцидента с лайнером Ryanair резко увеличилось количество запросов на согласование маршрутов через территорию нашей страны, отметили там.
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Задержки с российской стороны по поводу выдачи разрешений на полёты в обход территории Белоруссии вызваны увеличением числа запросов от европейских авиакомпаний. Об этом сообщили в Росавиации.
"Вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утверждённых маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилёт, вылет и пролёт транзитом воздушного пространства Российской Федерации", — пояснили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
В ведомстве также уточнили, что за минувшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов через территорию Белоруссии, ещё 53 рейса были выполнены по альтернативным маршрутам. Что касается отечественных авиалиний, то над воздушным пространством соседней республики вчера полёт совершило 134 рейса.
Напомним, накануне австрийская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
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После инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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