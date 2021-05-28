Росавиация объяснила задержки с выдачей разрешений на полёты в РФ в обход Белоруссии

Задержки с российской стороны по поводу выдачи разрешений на полёты в обход территории Белоруссии вызваны увеличением числа запросов от европейских авиакомпаний. Об этом сообщили в Росавиации.

"Вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утверждённых маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилёт, вылет и пролёт транзитом воздушного пространства Российской Федерации", — пояснили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.