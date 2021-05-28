"Они уже в эпохе звёздных войн": Японцы восхитились появившимися в России боевыми роботами с ИИ
Ранее о запуске серийного производства таких образцов в РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Фото © Pixabay
Читатели японской газеты Yomiuri обратили внимание на появление в РФ боевых роботов с искусственным интеллектом. Многие из них по достоинству оценили мощь Российской армии.
Они уже в эпохе звёздных войн, а в Японии шумиху вызывают чертежи пулемёта
Sak
Сколько бы человечество ни развивалось, ему всегда будет мало. Чтобы добиться чего-то, требуется сила — армия. Крупным державам не обойтись без наращивания военной мощи, об этом свидетельствует история. Вот у Японии ресурсов нет. Если она постарается, то окажется в пятёрке с точки зрения техники, но пока у страны нет мощной силы сдерживания. И она будет делать то, что ей говорят
Tam
Как отметил один из пользователей, электромагнитные волны и лазерное оружие в будущем обесценят истребители и танки. По его словам, Японии такие роботы также необходимы. В первую очередь с точки зрения борьбы со стихийными бедствиями.
"Что ни говори, но Российская армия действительно сильна", — резюмировали читатели Yomiuri.
Как сообщалось ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе марафона "Новое знание" заявил, что в России начато серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. А комплексы "Пересвет" являются фантастикой 20-летней давности, ставшей реальностью, отметил глава российского оборонного ведомства.
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