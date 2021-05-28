Сколько бы человечество ни развивалось, ему всегда будет мало. Чтобы добиться чего-то, требуется сила — армия. Крупным державам не обойтись без наращивания военной мощи, об этом свидетельствует история. Вот у Японии ресурсов нет. Если она постарается, то окажется в пятёрке с точки зрения техники, но пока у страны нет мощной силы сдерживания. И она будет делать то, что ей говорят