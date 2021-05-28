Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии
Как указали в Кремле, встреча глав двух государств пока не планируется, как и телефонный разговор.
Фото © Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency / Getty Images
Российский лидер Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии. Глава РФ в телеграмме указал на готовность и впредь оказывать поддержку республике.
"Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов", — указано в поздравительной телеграмме, которую распространила пресс-служба Кремля.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телефонной беседы или встречи Путина с Асадом в планах пока нет.
Ранее стало известно, что Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов. Теперь у него впереди ещё семь лет руководства Сирией.
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