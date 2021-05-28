Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах президента Сирии. Глава РФ в телеграмме указал на готовность и впредь оказывать поддержку республике.

"Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов", — указано в поздравительной телеграмме, которую распространила пресс-служба Кремля.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телефонной беседы или встречи Путина с Асадом в планах пока нет.