Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло ушёл со своего поста

В клубе поблагодарили Пирло за работу, а также завоевание двух трофеев по ходу сезона: Кубка и Суперкубка Италии. Кроме того, легенде чёрно-белых пожелали удачи в его дальнейшей работе.

Отметим, что в этом сезоне "Ювентус" не смог завоевать медали Серии А и с большим трудом отобрался в Лигу чемпионов, завершив сезон на четвёртом месте. Добавим, что за последние дни это далеко не первая громкая тренерская отставка в европейском футболе: днём ранее свой пост оставил наставник "Реала" Зинедин Зидан, а также рулевой "Интера" Антонио Конте.