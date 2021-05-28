Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло ушёл со своего поста
При нём команда не смогла взять медали национального чемпионата и с большим трудом отобралась в Лигу чемпионов.
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы "старой синьоры".
В клубе поблагодарили Пирло за работу, а также завоевание двух трофеев по ходу сезона: Кубка и Суперкубка Италии. Кроме того, легенде чёрно-белых пожелали удачи в его дальнейшей работе.
Отметим, что в этом сезоне "Ювентус" не смог завоевать медали Серии А и с большим трудом отобрался в Лигу чемпионов, завершив сезон на четвёртом месте. Добавим, что за последние дни это далеко не первая громкая тренерская отставка в европейском футболе: днём ранее свой пост оставил наставник "Реала" Зинедин Зидан, а также рулевой "Интера" Антонио Конте.
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