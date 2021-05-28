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Песков прокомментировал отказ Москвы принимать следующие в обход Белоруссии рейсы

По словам пресс-секретаря президента РФ, дело в том, что европейские рейсы просились на влёт в разных точках, которые не были согласованы, в связи с этим и произошли технические заминки.

28 мая, 09:51
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Отказы Москвы принимать европейские рейсы, следующие в обход воздушного пространства Белоруссии, вызваны техническими моментами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я убеждён, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", — отметил представитель Кремля.

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По словам Пескова, в воздушном пространстве любого государства существуют определённые точки вылета и влёта. Дело в том, что европейские рейсы просились на влёт в разных точках, которые не были согласованы, в связи с этим и произошли технические заминки.

Напомним, накануне австрийская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.

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После инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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