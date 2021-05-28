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Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачного снимка

При этом, как отметила эксперт, неважно, на каком аппарате сделан кадр. В современном мире даже камеры смартфонов имеют очень хорошие характеристики.

28 мая, 09:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для того чтобы сделать красивое и запоминающееся фото, достаточно знать несколько приёмов. О них рассказала официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталия Аксёнова в беседе с радио Sputnik.

"Самый главный секрет — это глаза. Если в глазах есть огонёк, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона — это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами", — рассказала фотограф.

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Также важно подобрать правильную позу, отметила Аксёнова. Она подчеркнула, что в кадре должно быть много ломаных линий, поэтому руки или ногу необходимо согнуть. Большое количество углов в теле делают интереснее фигуру и снимок. Однако нужно учитывать, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются, поэтому стоит отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха.

При этом фотограф подчеркнула, что неважно, на каком именно аппарате сделан кадр, так как отличное фото можно сделать и на обычном смартфоне, камера которого имеет хорошие характеристики.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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