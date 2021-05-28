В Кремле не видят повода для появления новых проблем в отношениях РФ и ЕС из-за ситуации с рейсами из Европы

Накануне были отменены рейсы из Вены и Парижа в Москву, так как Россия не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии.