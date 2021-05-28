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В Кремле не видят повода для появления новых проблем в отношениях РФ и ЕС из-за ситуации с рейсами из Европы

Накануне были отменены рейсы из Вены и Парижа в Москву, так как Россия не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии.

28 мая, 09:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кремль не видит повода для появления новых проблем в отношениях между Россией и Евросоюзом из-за ситуации с принятием самолётов из Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь нет никакого повода для очередных проблем", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Напомним, накануне Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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