В Кремле не видят повода для появления новых проблем в отношениях РФ и ЕС из-за ситуации с рейсами из Европы
Накануне были отменены рейсы из Вены и Парижа в Москву, так как Россия не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии.
Фото © Pixabay
Кремль не видит повода для появления новых проблем в отношениях между Россией и Евросоюзом из-за ситуации с принятием самолётов из Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь нет никакого повода для очередных проблем", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, накануне Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
Лента новостей
В Кремле назвали Лукашенко первоисточником информации об инциденте с Ryanair в Минске
сегодня в 09:54
Песков прокомментировал отказ Москвы принимать следующие в обход Белоруссии рейсы
сегодня в 09:51
В Кремле отметили потерю жизнеспособности Договора по открытому небу без участия России и США
сегодня в 09:49
Комментариев: 0