Легенда "Динамо" Хохлов стал главным тренером вылетевшего в ФНЛ "Ротора"

"Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. "Ротор" как раз такой клуб, и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи, и сейчас первостепенная цель — вернуться в Премьер-лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал", — объяснил Хохлов свой выбор.