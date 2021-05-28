Легенда "Динамо" Хохлов стал главным тренером вылетевшего в ФНЛ "Ротора"
Сам он объяснил такое решение тем, что заинтересован в работе с амбициозными проектами.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Легенда московского "Динамо" Дмитрий Хохлов стал главным тренером волгоградского "Ротора", который по итогам сезона вылетел из РПЛ в ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. "Ротор" как раз такой клуб, и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи, и сейчас первостепенная цель — вернуться в Премьер-лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал", — объяснил Хохлов свой выбор.
В тренерский штаб Хохлова войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников. Кроме того, наставник подчеркнул, что молодым футболистам открыта дорога в основной состав, а трансферная кампания будет проводиться с учётом целей и задач команды.
Напомним, последним местом работы Хохлова было московское "Динамо", основную команду которого он возглавлял с 2017 по 2019 год.
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