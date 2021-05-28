Минтруд не увидел предпосылок для введения в России четырёхдневной рабочей недели

На данный момент в Минтруде РФ не видят каких-то явных предпосылок для введения в стране четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — чётких, ярко выраженных — не видим", — отметил министр в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

При этом Котяков уточнил, что министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, как только они поступят в ведомство. В то же время министр напомнил, что сейчас многие компании перевели своих сотрудников на удалённый режим работы. По словам Котякова, это может являться неплохой альтернативой сокращённой рабочей неделе.