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Минтруд не увидел предпосылок для введения в России четырёхдневной рабочей недели

Как отметил Антон Котяков, ведомство готово рассмотреть обоснованные предложения, как только они поступят.

28 мая, 11:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На данный момент в Минтруде РФ не видят каких-то явных предпосылок для введения в стране четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — чётких, ярко выраженных — не видим", — отметил министр в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

"Тема поднята, обсуждается": В Совфеде оценили готовность Минтруда изучить предложения по четырёхдневной рабочей неделе

"Тема поднята, обсуждается": В Совфеде оценили готовность Минтруда изучить предложения по четырёхдневной рабочей неделе

При этом Котяков уточнил, что министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, как только они поступят в ведомство. В то же время министр напомнил, что сейчас многие компании перевели своих сотрудников на удалённый режим работы. По словам Котякова, это может являться неплохой альтернативой сокращённой рабочей неделе.

Ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Медведев и до этого заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной саму по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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