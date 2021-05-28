Минтруд не увидел предпосылок для введения в России четырёхдневной рабочей недели
Как отметил Антон Котяков, ведомство готово рассмотреть обоснованные предложения, как только они поступят.
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На данный момент в Минтруде РФ не видят каких-то явных предпосылок для введения в стране четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — чётких, ярко выраженных — не видим", — отметил министр в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.
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При этом Котяков уточнил, что министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, как только они поступят в ведомство. В то же время министр напомнил, что сейчас многие компании перевели своих сотрудников на удалённый режим работы. По словам Котякова, это может являться неплохой альтернативой сокращённой рабочей неделе.
Ранее экс-президент РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырёхдневной рабочей недели. Медведев и до этого заявлял, что считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной саму по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, так как будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к этому.
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