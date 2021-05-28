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Захарова назвала "химерой" обещания властей украинцам при вступлении в НАТО

Официальный представитель МИД РФ отметила, что заниматься нужно решением внутренних проблем. Необходимо ориентироваться на те объективные сложности, которые существуют, уверена дипломат.

28 мая, 11:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обещания властей Украины гражданам страны о том, что вступление в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри государства, являются "химерой".

"Это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению для того, чтобы завоёвывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище", — отметила дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

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По мнению представителя МИД РФ, даже сама постановка этого вопроса и всенародное обсуждение курса, нацеленного на вступление в НАТО, ещё больше раскололи общество. Захарова добавила, что заниматься нужно решением внутренних проблем и ориентироваться на те объективные сложности, которые существуют, причём "не посредством придумывания каких-то чудесных способов избавления от них".

Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса. В ЕС задумались о мерах по "повышению устойчивости" Незалежной к "российским действиям".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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