Захарова назвала "химерой" обещания властей украинцам при вступлении в НАТО
Официальный представитель МИД РФ отметила, что заниматься нужно решением внутренних проблем. Необходимо ориентироваться на те объективные сложности, которые существуют, уверена дипломат.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обещания властей Украины гражданам страны о том, что вступление в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри государства, являются "химерой".
"Это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению для того, чтобы завоёвывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище", — отметила дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению представителя МИД РФ, даже сама постановка этого вопроса и всенародное обсуждение курса, нацеленного на вступление в НАТО, ещё больше раскололи общество. Захарова добавила, что заниматься нужно решением внутренних проблем и ориентироваться на те объективные сложности, которые существуют, причём "не посредством придумывания каких-то чудесных способов избавления от них".
Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса. В ЕС задумались о мерах по "повышению устойчивости" Незалежной к "российским действиям".
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