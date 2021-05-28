Захарова назвала "химерой" обещания властей украинцам при вступлении в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обещания властей Украины гражданам страны о том, что вступление в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри государства, являются "химерой".

"Это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению для того, чтобы завоёвывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище", — отметила дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению представителя МИД РФ, даже сама постановка этого вопроса и всенародное обсуждение курса, нацеленного на вступление в НАТО, ещё больше раскололи общество. Захарова добавила, что заниматься нужно решением внутренних проблем и ориентироваться на те объективные сложности, которые существуют, причём "не посредством придумывания каких-то чудесных способов избавления от них".