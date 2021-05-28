Хакер раскрыл признаки прослушки смартфона злоумышленниками

Свидетельствовать о прослушке телефона злоумышленниками может высокое потребление оперативной памяти приложениями из неизвестных источников, а также резкое уменьшение зарядки девайса. Об этом рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с Ura.ru.

Эксперт отметил, что приложения, установленные из недостоверных источников, могут дать злоумышленникам доступ к смартфону. Однако не все программы, которые попадают в Play Market, могут обеспечить безопасность в данном вопросе. По словам хакера, наиболее защищёнными в данном случае являются смартфоны с операционной системой iOS, так как на них практически невозможно установить приложения, которые помогают злоумышленникам прослушивать гаджеты.

Кроме того, большое количество программ могут использовать подозрительно много ресурсов.

"На моём смартфоне установлено шесть гигабайт оперативной памяти, если [приложение] звукозапись будет потреблять 50% от шести гигабайт, то есть три гигабайта, это будет слишком подозрительно", — уточнил Вакулин, отметив, что в таком случае и зарядка телефона будет тратиться быстрее.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в свою очередь подчеркнул, что если смартфон будут прослушивать специальные силовые ведомства, то человек об этом никогда не узнает.