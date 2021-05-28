КамАЗ обрушил мост в Ивановской области. Видео © LIFE

КамАЗ, гружённый влажным песком, обрушил мост в селе Холуй Южского района Ивановской области. ЧП произошло, когда большегруз переезжал переправу на реке Тезе. Мост, рассчитанный на проезд техники весом не более 3,5 тонны, не выдержал нагрузки и обвалился вместе с самим самосвалом. Фото и видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Водитель проигнорировал (или не заметил) ограничивающие вес знаки. Фото © LIFE

Информация о состоянии водителя выясняется. По словам очевидцев, местные ему сочувствуют, но не от всей души, поскольку до ближайшего моста, чтобы попасть на другой берег, теперь придётся добираться четыре километра.

"Хоть кол на голове теши", — ругаются жители посёлка, которые остались без переправы.