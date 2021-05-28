Глава Ryanair назвал неправдивой и неточной стенограмму переговоров пилота, предоставленную Минском
Так, в своём послании Майкл О'Лири называет сотрудников минского аэропорта "обструкционистами". Лётчику не было оставлено шансов на принятие другого решения, кроме как посадить лайнер в столице Белоруссии.
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Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в гневном письме белорусскому Минтрансу назвал неправдивой и неточной стенограмму переговоров пилота лайнера, следовавшего из Афин в Вильнюс, предоставленную Минском. Отрывки из этого послания оказались в распоряжении The Wall Street Journal.
Так, в своём письме О'Лири называет сотрудников минского аэропорта "обструкционистами". Глава Ryanair утверждает, что наземные службы Белоруссии не оставили пилоту шансов принять какое-либо решение, кроме того, как посадить лайнер в Минске. Вместе с тем по прилёте экипажу пришлось шесть часов находиться под сопровождением вооружённых людей, при этом им долгое время не был предоставлен переводчик, указывает глава авиаперевозчика.
Также О'Лири отметил, что из Минска никто с авиакомпанией по поводу инцидента не связывался. В то же время он призвал Правительство Белоруссии освободить арестованного Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу.
Между тем Александр Лукашенко ранее заявил, что самолёт Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять аэропорты Вильнюса, Варшавы, Львова и Киева. Белорусский президент добавил, что кому-то "очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске".
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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