Глава Ryanair назвал неправдивой и неточной стенограмму переговоров пилота, предоставленную Минском

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в гневном письме белорусскому Минтрансу назвал неправдивой и неточной стенограмму переговоров пилота лайнера, следовавшего из Афин в Вильнюс, предоставленную Минском. Отрывки из этого послания оказались в распоряжении The Wall Street Journal.

Так, в своём письме О'Лири называет сотрудников минского аэропорта "обструкционистами". Глава Ryanair утверждает, что наземные службы Белоруссии не оставили пилоту шансов принять какое-либо решение, кроме того, как посадить лайнер в Минске. Вместе с тем по прилёте экипажу пришлось шесть часов находиться под сопровождением вооружённых людей, при этом им долгое время не был предоставлен переводчик, указывает глава авиаперевозчика.

Также О'Лири отметил, что из Минска никто с авиакомпанией по поводу инцидента не связывался. В то же время он призвал Правительство Белоруссии освободить арестованного Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу.