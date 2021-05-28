В Москве на парковке сгорело пять автомобилей
Пожар удалось оперативно ликвидировать. Данных о пострадавших пока нет.
Фото © LIFE
В Москве загорелись машины на скрытой парковке. Видео © LIFE
В Москве машины загорелись на одной из скрытых парковок. Об этом Лайфу сообщили в МЧС по столице.
Пожар произошёл на Ленинском проспекте, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Спасатели прибыли на место ЧП и очень быстро ликвидировали возгорание.
По словам нашего источника, на парковке стоял генератор, вероятно, от него "питался" расположенный рядом "дом на колёсах". При попытке включить его произошло возгорание, пламя перекинулось на машины. Ущерб пока не оценён.
Ранее в Москве произошло крупное возгорание в нежилом здании в районе Серебрянической набережной. Для тушения пожара пришлось задействовать вертолёт.
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