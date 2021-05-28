"В этом есть разумность": В Совфеде поддержали предложение о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов

Льготы по уплате подоходного налога предоставлялись учащимся вузов ещё в советское время. И тогда эта практика пользовалась неплохой популярностью, отметил сенатор.