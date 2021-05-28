"В этом есть разумность": В Совфеде поддержали предложение о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов
Льготы по уплате подоходного налога предоставлялись учащимся вузов ещё в советское время. И тогда эта практика пользовалась неплохой популярностью, отметил сенатор.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Инициатива о снижении ставки подоходного налога для студентов, которые совмещают учёбу с работой, является разумным предложением. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Я бы поддержал эту инициативу, мне кажется, в этом есть разумность. Ну и более раннее привлечение граждан к трудовой деятельности, их вхождение в профессию полезно для ребят и для страны", — сказал сенатор в беседе с RT.
Рязанский напомнил, что льготы по уплате подоходного налога предоставлялись студентам ещё в советское время. Тогда, по его словам, эта практика пользовалась неплохой популярностью. В частности, многие молодые ребята в составе строительных отрядов во время летних каникул работали на важнейших стройках. Как отметил парламентарий, таким образом государство проявляло дополнительную заботу о студентах.
Ранее Лайф писал, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить подоходный налог для работающих студентов. По мнению народного избранника, вместо 13% его следует установить на уровне 6%. Он направил своё предложение на имя главы Министерства науки и высшего образования.
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