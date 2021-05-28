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"В этом есть разумность": В Совфеде поддержали предложение о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов

Льготы по уплате подоходного налога предоставлялись учащимся вузов ещё в советское время. И тогда эта практика пользовалась неплохой популярностью, отметил сенатор.

28 мая, 10:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Инициатива о снижении ставки подоходного налога для студентов, которые совмещают учёбу с работой, является разумным предложением. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Я бы поддержал эту инициативу, мне кажется, в этом есть разумность. Ну и более раннее привлечение граждан к трудовой деятельности, их вхождение в профессию полезно для ребят и для страны", — сказал сенатор в беседе с RT.

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Рязанский напомнил, что льготы по уплате подоходного налога предоставлялись студентам ещё в советское время. Тогда, по его словам, эта практика пользовалась неплохой популярностью. В частности, многие молодые ребята в составе строительных отрядов во время летних каникул работали на важнейших стройках. Как отметил парламентарий, таким образом государство проявляло дополнительную заботу о студентах.

Ранее Лайф писал, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить подоходный налог для работающих студентов. По мнению народного избранника, вместо 13% его следует установить на уровне 6%. Он направил своё предложение на имя главы Министерства науки и высшего образования.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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