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Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Сапеги

Сторона защиты пообещала чуть позже представить комментарий представителям СМИ по этому поводу.

28 мая, 10:16
<p>София Сапега. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

София Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_

Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги. Об этом сообщил журналистам адвокат задержанной россиянки Александр Филанович.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание. Комментарии чуть позже", — пояснил юрист.

"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков

"Или это сон, или подстава": Маму Сапеги шокировало признание дочери в причастности к ресурсу с данными силовиков

Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". Ранее в МИД рассказали, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены, никаких жалоб София более не высказывала.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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