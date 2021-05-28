Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Сапеги
Сторона защиты пообещала чуть позже представить комментарий представителям СМИ по этому поводу.
София Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги. Об этом сообщил журналистам адвокат задержанной россиянки Александр Филанович.
"Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание. Комментарии чуть позже", — пояснил юрист.
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Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". Ранее в МИД рассказали, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены, никаких жалоб София более не высказывала.
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