Россияне рассказали, какой доход позволит накопить на безбедную старость

Почти половина россиян (43%) заявили, что им достаточно зарабатывать от 70 до 150 тысяч рублей в месяц, чтобы самостоятельно копить на безбедную пенсию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опрос сервиса "Работа.ру" и СберНПФ.

Согласно данным исследования, 9% опрошенных считают, что для накоплений на пенсию им вполне хватит зарплаты до 50 тысяч в месяц. При этом 19% россиян требуется сумма от 50 до 70 тысяч рублей, ещё 14% заявили, что смогут откладывать на будущее только с дохода в 150–200 тысяч рублей. Также 15% опрошенных признались, что для идеальной старости сейчас им необходимо получать более 200 тысяч рублей ежемесячно.

Интересно отметить, что в реальности долгосрочные накопления делают только 20% респондентов, при этом 30% заявили, что в ближайшее время планируют начать копить на безбедную старость. Те, кто копит, рассказали, что откладывают порядка 5% от своего дохода, из них лишь 2% могут позволить себе откладывать на будущее более половины заработанных денег.

Добавим, что в опросе приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов России.