Четверо экс-полицейских, незаконно задержавших Голунова, получили от пяти до восьми лет заключения

Мосгорсуд приговорил экс-полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову и задержавших его, на срок от пяти до восьми лет колонии. Об этом передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

Отмечается, что время, проведённое фигурантами под домашним арестом, засчитывается в срок заключения. Кроме того, суд также постановил по гражданскому иску взыскать в пользу Голунова по одному миллиону рублей с каждого из бывших правоохранителей.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.