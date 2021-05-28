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Четверо экс-полицейских, незаконно задержавших Голунова, получили от пяти до восьми лет заключения

Время под домашним арестом засчитывается в срок. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу журналиста по одному миллиону рублей с каждого бывшего правоохранителя.

28 мая, 10:30
<p>Иван Голунов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Иван Голунов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Мосгорсуд приговорил экс-полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову и задержавших его, на срок от пяти до восьми лет колонии. Об этом передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

"Суд приговорил Максима Уметбаева к восьми годам колонии общего режима, Романа Феофанова — к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева — к восьми годам колонии, Дениса Коновалова — к пяти годам колонии", — огласил решение судья Сергей Груздев.

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Отмечается, что время, проведённое фигурантами под домашним арестом, засчитывается в срок заключения. Кроме того, суд также постановил по гражданскому иску взыскать в пользу Голунова по одному миллиону рублей с каждого из бывших правоохранителей.

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Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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