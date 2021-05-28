Глава ЕК предложила Тихановской план поддержки "демократической Белоруссии" на три миллиарда евро
По словам представителя комиссии Аны Пизонеро, председатель написала письма и другим оппозиционерам республики, в которых выразила своё уважение и восхищение ими.
Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отправила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской "Экономический план для поддержки демократической Белоруссии" на три миллиарда евро. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель ЕК Ана Пизонеро.
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"Сегодня председатель написала письмо лидеру оппозиции Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, выражая своё уважение и восхищение. В нём она изложила "Экономический план поддержки демократической Белоруссии" объёмом до трёх миллиардов евро, который также представлен Совету ЕС", — сказала Пизонеро.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза пригласят Тихановскую на заседание Совета ЕС 21 июня. Вчера, 27 мая, в Брюсселе дипломаты обсудили инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске и сочли его неприемлемым.
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