Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Глава ЕК предложила Тихановской план поддержки "демократической Белоруссии" на три миллиарда евро

По словам представителя комиссии Аны Пизонеро, председатель написала письма и другим оппозиционерам республики, в которых выразила своё уважение и восхищение ими.

28 мая, 11:01

Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отправила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской "Экономический план для поддержки демократической Белоруссии" на три миллиарда евро. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель ЕК Ана Пизонеро.

"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA

"Ему может угрожать смертная казнь": Тихановская отреагировала на задержание основателя телеграм-канала NEXTA

"Сегодня председатель написала письмо лидеру оппозиции Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, выражая своё уважение и восхищение. В нём она изложила "Экономический план поддержки демократической Белоруссии" объёмом до трёх миллиардов евро, который также представлен Совету ЕС", — сказала Пизонеро.

МВД России убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

МВД России убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза пригласят Тихановскую на заседание Совета ЕС 21 июня. Вчера, 27 мая, в Брюсселе дипломаты обсудили инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске и сочли его неприемлемым.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава Еврокомиссии: Россия и ЕС остаются важными торговыми партнёрами, несмотря на проблемы

25 мая, 01:33

Евросоюз заморозил пакет инвестиционной помощи Белоруссии на 3 млрд евро

24 мая, 20:36

Почти пять миллионов человек приняли участие в электронном праймериз "Единой России"

сегодня в 10:06

Тела мужчины и девочки-подростка нашли в машине, припаркованной на оптовой базе в Волгограде

сегодня в 11:49

Показания Фургала проверили по методике из сериала "Обмани меня"

сегодня в 11:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1