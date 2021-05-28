Греция надеется на решение вопроса о запуске полётов из России "со дня на день"
Страна уже отменила квоту на въезд россиян. Теперь туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесённом ковиде и наличии антител.
Фото © Pixabay
Власти Греции рассчитывают, что решение о возобновлении авиарейсов из России в полном объёме будет принято со дня на день. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявила греческий посол в нашей стране Екатерини Насика.
"Сложность заключается в том, что российская сторона тоже должна открыть небо для нас с тем, чтобы были организованы авиарейсы в Грецию и российские туристы могли этими рейсами прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса", — приводит её прогноз ТАСС.
Напомним, что с 15 мая Греция уже отменила квоту на въезд россиян. Теперь туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесённом ковиде и наличии антител. Это также позволит избежать обязательного недельного карантина. Власти Черногории тоже анонсировали открытие границы для туристов. Ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, но там решили перенять опыт Греции и поддержать экономику.
Ранее в Евросоюзе приняли решение разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам. При этом в упрощённом режиме будут приниматься привитые препаратами, одобренными в ЕС. А других путешественников будут впускать по усмотрению конкретных принимающих стран.
Комментариев: 0