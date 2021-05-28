Греция надеется на решение вопроса о запуске полётов из России "со дня на день"

Страна уже отменила квоту на въезд россиян. Теперь туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесённом ковиде и наличии антител.