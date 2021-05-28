Добровинский в суде защитил Киркорова от пожилой фанатки, требовавшей с певца деньги за перенос концерта

Юрист Александр Добровинский в суде защитил известного российского певца Филиппа Киркорова от пожилой фанатки, которая пыталась получить от артиста компенсацию морального ущерба за перенос концерта во время пандемии.

Как стало известно Лайфу, чтобы улучшить своё эмоциональное состояние после такого "потрясения", женщина решила отправиться в санаторий. А отдых в нём, по мнению пенсионерки, ей должен оплатить Киркоров.

"В общей сложности она считает, что потратила на восстановление своего морального состояния около 100 тысяч рублей. Она захотела получить эти деньги с Филиппа Бедросовича, но ничего не получилось. Суд решил по-другому", — рассказал Добровинский.

В распоряжении Лайфа имеется ходатайство истца об увеличении суммы иска. Изначально заявление было подано пенсионеркой в марте текущего года, в нём она просила взыскать с Киркорова 49,5 тысячи рублей. Однако в мае 2021-го женщина провела около 10 дней на лечении в санатории и решила увеличить размер требуемых средств до 94 437 рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что Водонаева сделала каминг-аут и призналась в сексуальном влечении к женщинам. Алёна отметила, что пол партнёра для неё неважен, и поделилась, какие женщины её привлекают.