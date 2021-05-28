В Москве из семьи 48-летней Надежды М. и её 51-летнего супруга Сергея забрали и отправили в больницу трёх приёмных детей — шестилетнего мальчика и десятилетних девочек-близняшек. Поводом для такого решения послужили сообщения о том, что женщина избивает и связывает пакетами дочерей, у которых есть проблемы в развитии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LIFE

Об издевательствах стало известно, когда семья отдыхала в санатории в Сочи. В один из дней горничная зашла в номер и увидела там связанную девочку. Сотрудница тут же сообщила об этом охране учреждения, а та, в свою очередь, обратилась в полицию. Горе-мать объяснила правоохранителям, что связала одну из близняшек бинтами, пока водила другую кормить, так как приёмная дочь якобы может наносить себе увечья, а с двумя девочками сразу она не справляется.

Фото © LIFE

Позже жительница соседнего номера пожаловалась на крики детей, охрана вновь вызвала полицию. Семья в итоге выехала из отеля, а информацию о ней передали столичным правоохранителям.

Как сообщил источник Лайфа, близняшек женщина взяла из приюта для умственно отсталых в декабре 2020 года. У малышек есть психические отклонения, они смышлёные, но плохо разговаривают. А мальчика приёмная мать воспитывает практически с рождения, у него с развитием всё в порядке. Малыш и рассказал полицейским, что в семье у них есть "мамин секрет": женщина бьёт и связывает полиэтиленовыми пакетами руки и ноги близняшкам, когда те её не слушаются и выводят из себя.

Источник в службе опеки уточнил, что статус приёмной семьи пара получила почти сразу, так как характеризовалась положительно и проявляла себя с хорошей стороны.

В данный момент дети находятся в больнице, а с приёмными родителями работают сотрудники правоохранительных органов и службы опеки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.