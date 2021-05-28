Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась
Столичный мэр отметил, что за последнюю неделю снизились данные по госпитализации и количеству выявленных больных. Однако их уровень всё равно остаётся высоким, поэтому гражданам необходимо прививаться.
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Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, в городе нет роста числа выявляемых случаев заражения инфекцией. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Должен сказать, что она (ситуация с коронавирусом. — Прим. Лайфа) стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю "упали" [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных", — сказал Собянин.
Однако мэр столицы отметил, что сам уровень этих показателей всё равно остаётся очень высоким. В этой связи он призвал граждан пройти вакцинацию.
Ранее Лайф рассказывал, что в России за сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 044 459 человек. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (+3274), Петербурге (+840) и Подмосковье (+746).
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