Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, в городе нет роста числа выявляемых случаев заражения инфекцией. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Должен сказать, что она (ситуация с коронавирусом. — Прим. Лайфа) стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю "упали" [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных", — сказал Собянин.

Однако мэр столицы отметил, что сам уровень этих показателей всё равно остаётся очень высоким. В этой связи он призвал граждан пройти вакцинацию.