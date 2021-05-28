Посол России рассказал о консульской поддержке задержанной в Минске россиянки Сапеги
Просьбы девушки в беседе с дипломатом носили бытовой характер. Жалоб на условия содержания нет, отметил Лукьянов.
Фото © Instagram / sapega_sofia_
Россиянку Софию Сапегу, задержанную ранее в Минске, на следующей неделе вновь посетит консул. Об этом журналистам заявил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.
По словам дипломата, Сапега не жаловалась на условия содержания в следственном изоляторе, а её просьбы носили бытовой характер. Посол подтвердил информацию о том, что просьбы уже удовлетворили. Больше никаких жалоб не поступало.
"Наш консул был у неё, как вы знаете. Просьбы, которые она высказала, были удовлетворены. Они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало", — рассказал Лукьянов.
Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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