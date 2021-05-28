Посол России рассказал о консульской поддержке задержанной в Минске россиянки Сапеги

Россиянку Софию Сапегу, задержанную ранее в Минске, на следующей неделе вновь посетит консул. Об этом журналистам заявил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

По словам дипломата, Сапега не жаловалась на условия содержания в следственном изоляторе, а её просьбы носили бытовой характер. Посол подтвердил информацию о том, что просьбы уже удовлетворили. Больше никаких жалоб не поступало.

"Наш консул был у неё, как вы знаете. Просьбы, которые она высказала, были удовлетворены. Они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало", — рассказал Лукьянов.