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Посол России рассказал о консульской поддержке задержанной в Минске россиянки Сапеги

Просьбы девушки в беседе с дипломатом носили бытовой характер. Жалоб на условия содержания нет, отметил Лукьянов.

28 мая, 12:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Россиянку Софию Сапегу, задержанную ранее в Минске, на следующей неделе вновь посетит консул. Об этом журналистам заявил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

По словам дипломата, Сапега не жаловалась на условия содержания в следственном изоляторе, а её просьбы носили бытовой характер. Посол подтвердил информацию о том, что просьбы уже удовлетворили. Больше никаких жалоб не поступало.

"Наш консул был у неё, как вы знаете. Просьбы, которые она высказала, были удовлетворены. Они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало", — рассказал Лукьянов.

Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Сапеги

Суд в Минске отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Сапеги

Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Путин и Лукашенко на встрече в Сочи затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Сапеги

Путин и Лукашенко на встрече в Сочи затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Сапеги

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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