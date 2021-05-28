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Пограничники РФ задержали в Охотском море японскую рыболовецкую шхуну

Экипаж судна пытался скрыться, когда российская сторона озвучила требование об остановке.

28 мая, 13:05

Фото © Shutterstock

Российские пограничники задержали в Охотском море рыболовецкую шхуну с флагом Японии. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России по Сахалинской области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Японии)", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Десятки человек пропали без вести после опрокидывания судна у берегов Нигерии

Отмечается, что экипаж судна не выполнил требование пограничников об остановке и попытался скрыться.

Ранее Лайф писал, что в Охотском море российский рыболовный траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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