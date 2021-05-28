Пограничники РФ задержали в Охотском море японскую рыболовецкую шхуну

Российские пограничники задержали в Охотском море рыболовецкую шхуну с флагом Японии. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России по Сахалинской области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Японии)", — говорится в сообщении пресс-службы.