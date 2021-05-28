Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России могут запретить некоторые одноразовые изделия из пластика

К концу десятилетия в индустрии замкнутого цикла, подразумевающей переработку товаров после окончания их срока службы, может появиться около 100 тысяч рабочих мест.

28 мая, 13:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России может быть ограничено использование некоторых видов пластиковых изделий. Под запретом, вероятно, окажутся пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала Абрамченко.

Отмечается, что результаты подготавливаемой реформы могут проявиться уже в 2024 году. А к 2030-му около 100 тысяч рабочих мест появится из-за развития индустрии замкнутого цикла. Она подразумевает переработку товаров после окончания их срока службы.

Российских выпускников призвали отказаться от запуска воздушных шариков

Российских выпускников призвали отказаться от запуска воздушных шариков

Напомним, что бутилированная вода может стать причиной смертельного заболевания. Пластик негативно влияет на иммунитет и здоровье печени.

В Сбербанке раскрыли, что произойдёт с банковскими картами в 2025 году

В Сбербанке раскрыли, что произойдёт с банковскими картами в 2025 году

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Сбербанке раскрыли, что произойдёт с банковскими картами в 2025 году

15 апреля, 09:29

"Полная безответственность": Захарова заявила, что запреты Запада на полёты через Белоруссию ставят под угрозу безопасность граждан

сегодня в 08:42

Россияне рассказали, какой доход позволит накопить на безбедную старость

сегодня в 10:31

"Ювентус" объявил о назначении Аллегри главным тренером

сегодня в 13:24

Огромный граффити-портрет Высоцкого появился у Театра на Таганке

сегодня в 13:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1