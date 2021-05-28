В России могут запретить некоторые одноразовые изделия из пластика

К концу десятилетия в индустрии замкнутого цикла, подразумевающей переработку товаров после окончания их срока службы, может появиться около 100 тысяч рабочих мест.

В России может быть ограничено использование некоторых видов пластиковых изделий. Под запретом, вероятно, окажутся пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала Абрамченко.

Отмечается, что результаты подготавливаемой реформы могут проявиться уже в 2024 году. А к 2030-му около 100 тысяч рабочих мест появится из-за развития индустрии замкнутого цикла. Она подразумевает переработку товаров после окончания их срока службы.