В России могут запретить некоторые одноразовые изделия из пластика
К концу десятилетия в индустрии замкнутого цикла, подразумевающей переработку товаров после окончания их срока службы, может появиться около 100 тысяч рабочих мест.
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В России может быть ограничено использование некоторых видов пластиковых изделий. Под запретом, вероятно, окажутся пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса.
"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала Абрамченко.
Отмечается, что результаты подготавливаемой реформы могут проявиться уже в 2024 году. А к 2030-му около 100 тысяч рабочих мест появится из-за развития индустрии замкнутого цикла. Она подразумевает переработку товаров после окончания их срока службы.
Напомним, что бутилированная вода может стать причиной смертельного заболевания. Пластик негативно влияет на иммунитет и здоровье печени.
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