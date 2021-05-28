Европейский вещательный союз заморозил членство Белоруссии

Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в организации. Об этом сообщается на сайте EBU.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", — сказано в сообщении.

При этом в организации заявили, что внимательно следят за свободой СМИ в Белоруссии и постоянно призывают БТРК как члена союза отстаивать основные ценности, независимости и подотчётности EBU.

Также в союзе отметили, что за последние недели их особо встревожили транслируемые по белорусским каналам интервью, "явно полученные под принуждением".

"Мы отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые также вызвали серьёзные опасения", — добавили в EBU.

Согласно условию, поставленному организацией, у Белтелерадиокомпании есть две недели на то, чтобы дать ответ. По истечении этого срока вступит в силу решение о приостановке членства БТРК в союзе.