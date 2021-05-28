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Европейский вещательный союз заморозил членство Белоруссии

Организацию встревожили транслируемые по каналам республики интервью, якобы "полученные под принуждением", и другие передачи.

28 мая, 13:17
<p>Фото © EBU</p>

Фото © EBU

Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в организации. Об этом сообщается на сайте EBU.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", — сказано в сообщении.

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При этом в организации заявили, что внимательно следят за свободой СМИ в Белоруссии и постоянно призывают БТРК как члена союза отстаивать основные ценности, независимости и подотчётности EBU.

Также в союзе отметили, что за последние недели их особо встревожили транслируемые по белорусским каналам интервью, "явно полученные под принуждением".

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"Мы отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые также вызвали серьёзные опасения", — добавили в EBU.

Согласно условию, поставленному организацией, у Белтелерадиокомпании есть две недели на то, чтобы дать ответ. По истечении этого срока вступит в силу решение о приостановке членства БТРК в союзе.

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Ранее мы сообщали, что Белоруссию лишили чемпионата Европы по велотреку из-за "международной ситуации". Также стало известно, что от участия в турнире отказались сборные Германии и Нидерландов.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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